Tras indicar Twitter que la llamó “foca”, Mayra Couto decidió defender a Maria Grazia Gamarra y envió un nuevo mensaje a través de sus redes sociales. La recordada ‘Grace Gonzáles’ en la serie “Al fondo hay sitio” manifestó que todos tienen derecho a cambiar y que el incidente tuvo lugar “hace muchos años”.

“Sobre Maria Grazia y a la prensa: tengo que aclarar que esto sucedió hace muchos años y las personas cambiamos y mejoramos con esfuerzo y con el paso del tiempo. No apoyo los insultos ni calificativos hacia ella. Primero porque es una persona y por lo tanto merece respeto", escribió Couto en su cuenta personal de Twitter.

La actriz, que ahora vive en Cuba, escribió un segundo mensaje donde indica que defiende a su colega porque es mujer. “Segundo, porque es una mujer y la sociedad nos ha enseñado a “enfrentarnos entre mujeres” por satisfacer el ojo masculino. Y nosotras hemos caído redonditas en ese juego feroz. Tercero, porque todas las personas tenemos problemas y cometememos errores y horrores."

Couto escribió un tercer tuit donde hace una reflexión sobre su vida. “Yo también he sido agresora durante probablemente toda mi vida. Pero sigo cuestionándome a mí misma mis comportamientos. Y pedir disculpas, es un acto muy difícil, pero quiero aprovechar en disculparme con las personas a las que yo también he maltratado/etiquetado", señaló.

Mayra continuó con su mensaje y pidió a sus seguidores que dejen de insultar a Maria Grazia. “Aunque no tenga afinidad ni relación con ella, estoy intentando cuidarla. Porque sé que no ha salido a defenderse, porque quizás no tiene fuerzas."

“Concentrémonos en lo importante en este momento que es la salud nacional. La falta de respiradores, la precariedad del sistema de salud, la vulnerabilidad de las personas informales, las muertes. No las normalicemos”, concluyó.

Un usuario de Twitter, identificado como Señora Lane, contó que María Grazia Gamarra la habría tratado de manera déspota cuando ella era mesera en un restaurante de comida rápida. Mayra Couto decidió unirse al hilo contando que su colega un día la insultó. “A mí me llamó foca”, escribió, atizando las críticas contra la protagonista de “Mi amor, el wachimán”.

