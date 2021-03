En los últimos días, Beto Ortiz contó que la periodista Mávila Huertas visitó Palacio de Gobierno en varias oportunidades para reunirse con el aún presidente de la República, Martín Vizcarra. Dicha noticia no causó gracia en la conductora de ‘Cuarto Poder’ y esta salió al frente a explicar qué sucedió y esclarecer todo.

EN VIVO | @MavilaHuertasC: Se han dicho dos mentiras. Ninguna reunión secreta y no era una visitante concurrente a Palacio de Gobierno. Fui una sola vez ► https://t.co/WAgcNzGC9I @2021canalN pic.twitter.com/BJGYN1B9wz — Canal N (@canalN_) March 20, 2021

“Hay que reclamarle a la señora Mónica Moreno, ella es la que me recibe en la puerta y entrego mi celular y mi DNI (...) Producto de esa reunión, el presidente dio una entrevista que ustedes vieron al aire y que cuestionaba mucho el tema de ‘Chincheros’ porque Vizcarra fue ministro de transportes”, indicó Huertas diciendo que el expresidente dio sus descargos sobre el tema.

Además, Mávila Huertas agregó: “Desde este lugar quiero decir que se han dicho dos mentiras, no hay ninguna reunión secreta, ni reuniones, yo solo he ido una vez a Palacio de Gobierno, no soy visitante concurrente. Yo no pretendo que todos me crean, pero tengo la tranquilidad de ir a dormir todos los días con la conciencia tranquilidad”, culminó.