La decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, informó este martes que en lo que va de la pandemia por el COVID-19 en el país, hay 7.780 enfermeras contagiadas con COVID-19, 90 han fallecido y 15 se encuentran en las áreas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En diálogo con RPP, Liliana La Rosa sostuvo que la situación es alarmante debido a que tiene colegas que necesitan ser trasladadas a otros hospitales y otras necesitan ventilación mecánica; sin embargo, todos los nosocomios están colapsados.

“A la fecha hay 7.780 enfermeras contagiadas, 90 enfermeras han fallecido y 15 están en UCI. Justamente hoy he estado tratando de lograr la evacuación de mi colega que está Huacho, otra de Cajamarca y otra de Puno. Desgraciadamente no hay camas UCI, no hay dónde traerlas, y todos los hospitales están en la misma situación”, declaró.

“Yo he escrito a Essalud pidiendo ayuda, hasta ahora no hay respuesta para que una de mis colegas sea trasladada a Lima. La semana pasada pedí a la señora Molinelli por mi colega de Cajamarca y me dijo que tenía una lista de casi 30 personas esperando ventilación en Rebagliati, hemos buscado por nuestro lado y nos dijeron que no hay espacios, no hay camas, la situación es muy dura”, agregó.

Por otro lado, decana del Colegio de Enfermeros del Perú denunció negligencia por parte de las autoridades competentes que habrían despedido a varios enfermeros debido a que la demanda de pacientes COVID-19 había bajado. Además, el cierre de algunos lugares donde atendían los casos de coronavirus.

“No se tomaron las decisiones en el momento adecuado, anteriormente hemos dicho que contraten a quienes son necesarios para el puesto de salud. En diciembre Essalud estaba despidiendo en Villa Panamericana, cerrando lugares de campaña, despidiendo personal, no sé con qué visión”, señaló.

“Yo creo que ha habido una profunda negligencia, indignante, despidiendo enfermeras capacitadas, que tenían experiencia de manejo COVID-19, hemos dicho que la resignen, que no las boten, les estaban bajando el sueldo. Han despedido más de 5 mil enfermeras y le han bajados los honorarios, y no se han hecho los nombramientos que tocaba en el 2019 no se hizo. ¿Las razones de que hayan sido despedidas? Porque decían que bajó el COVID, no había demanda de contagios”, acotó.

En ese sentido, instó el apoyo de las autoridades en favor de las enfermeras que se encuentran trabajando desde que inició la pandemia por el COVID-19 en el país.

“Hay un gran agotamiento, hay cansancio, me parece que tenemos que ayudar a inyectar esperanzas, mis colegas están en primera línea, se están jugando la vida, yo creo que nuestras heroínas y héroes lo podemos ver en el puesto de salud más sencillo hasta en el más alto de salud, pero creo que las autoridades no están respondiendo a la altura de las circunstancias”, sostuvo.