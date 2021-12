Un total de 305 profesionales universitarios y técnicos venezolanos que migraron a nuestro país resultaron beneficiados con el proyecto denominado “Apoyo a la inserción en el mercado laboral y el reconocimiento de títulos técnicos y profesionales de migrantes y refugiados venezolanos en el Perú”, implementado por la ONG internacional World Vision, con financiamiento de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Los beneficiarios recibieron subvenciones económicas, microcréditos y asesorías para la certificación, revalidación y acceso a colegiaturas en el Perú. De esta manera, han podido acceder a un trabajo formal y a salarios que les permitan garantizar el bienestar de sus familias.

“La pandemia del COVID-19 provocó que nuestro sistema de salud colapsara por la alta demanda de atenciones en los hospitales y, por otro lado, muchos médicos migrantes no podían ejercer su carrera en el país por falta de recursos para la revalidación de sus títulos. Como parte del proyecto, brindamos apoyo a 94 médicos para que puedan colegiarse y así se sumaron al trabajo en primera línea para ayudar a cientos de pacientes”, señaló Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision Perú.

El 94% de beneficiarios manifestó que gracias a la colegiatura obtuvo un nuevo empleo, un 91% obtuvo un puesto laboral relacionado a su carrera profesional y el 52% cambió su situación laboral. (Foto: World Vision)

Danielle Spinard, directora de USAID para la Oficina Regional de Migración y Salud, también destacó el proyecto señalando que las sociedades en el mundo se benefician cuando todas las personas pueden alcanzar su potencial, desarrollándose profesional y económicamente.

Entre los beneficiarios se encuentran también profesionales de enfermería, odontología, tecnólogos de la salud, ingeniería, ciencias contables, psicología y ciencias de la comunicación.

El 94% de beneficiarios manifestó que gracias a la colegiatura obtuvo un nuevo empleo, un 91% obtuvo un puesto laboral relacionado a su carrera profesional y el 52% cambió su situación laboral.

“Hacía terapias y vendía libros”

Néstor Márquez, uno de los médicos beneficiados contó su testimonio sobre su situación antes de ser beneficiado con el proyecto. “Hacía terapias y vendía libros como ambulante, pero una vez colegiado volví a ejercer la medicina como lo hice por 20 años en mi país. Trabajo en la DIRIS Lima Norte en atención de pacientes COVID-19. Mis tres hijos están en el colegio y nos sentimos contentos por la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Aún faltan cosas por lograr, pero seguimos aportando en este bello país, desde nuestra experiencia”.

"Mis tres hijos están en el colegio y nos sentimos contentos por la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida", contó el médico venezolano Néstor Márquez, uno de los profesionales beneficiados. (Foto: World Vision Perú)

Cifra de la migración

La crisis migratoria venezolana se inició en 2017 y se estima que en la actualidad hay más de un millón 200 mil migrantes y refugiados en el Perú.

Muchos de ellos son profesionales universitarios y técnicos que no pueden ejercer sus carreras en el país por no contar con un título profesional convalidado y trabajan en oficios informales y con remuneraciones por debajo del mercado, lo que no les permite garantizar una buena alimentación, educación o salud para sus familias.

Los profesionales universitarios y técnicos venezolanos también accedieron a microcréditos para tramitar la obtención de sus colegiaturas y fueron capacitados de manera gratuita en diversos cursos para mejorar sus medios de vida. (Foto: World Vision)

