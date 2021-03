Más de 20.000 trabajadores de la salud del sector privado no han sido vacunados, informan Clínicas

Alejandro Langberg, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, informó que más del 50% de los trabajadores de salud de las clínicas todavía no ha recibido ninguna vacuna contra el coronavirus (COVID-19), pese a que el proceso para este personal empezó hace casi dos meses. Aseveró que han solicitado una Reunión con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, para abordar este tema.

Explicó que mientras que hay hospitales del Minsa y de Essalud que ya están siendo inmunizados con la segunda dosis, más de 20.000 trabajadores de la salud del sector privado siguen esperando la primera.

“Tenemos mas de 50% del personal de salud que no han recibido ninguna vacuna. Estamos hablando de más de 20.000 trabajadores de la salud, hablo de personal en general, incluido el personal de limpieza, quienes todavía no reciben la primera dosis”, afirmó a Canal N.

“Hemos pedido 45.000 dosis, hemos mandado un padrón con dos meses de anticipación, y de estos solo 46% ha sido vacunado, esto nos preocupa, estamos muy preocupados, constantemente nuestro personal se queja, la primera prioridad siempre tiene que ser el personal de salud”, agregó.

Consideró que esta situación se debe a que se han destinado vacunas para otros fines, pues el millón de dosis subministrado por Sinopharm debió ser suficiente para la protección de este personal.

“Las respuestas que nos han dado son muy esquivas. Suponemos que esto es una situación que se da porque no hay vacunas, no puede ser que estemos tanto tiempo esperando que se nos vacune, nos enteramos que el resto acaba de recibir la segunda dosis y nosotros no hemos sido vacunados, hemos pedido una entrevista con el ministro porque esto no da para más”, expresó.

La vacunación del personal de salud inició el 9 de febrero. Actualmente en paralelo se vacuna también a personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y adultos mayores. Este lunes se inició la vacunación de los clientes de seguros privados que tengan más de 80 años.