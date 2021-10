La noche de este último miércoles, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a la nueva premier y a seis nuevos ministros de Estado. En la cartera de Cultura, Andrea Gisela Ortiz Perea asumió el cargo en reemplazo de Ciro Gálvez.

Llamó la atención la designación de la licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, pues el nombre que más se voceaba para liderar ese ministerio era el de Martina Portocarrero.

Consultada sobre lo ocurrido el miércoles, la cantante folclórica no ocultó su desazón por no ser nombrada titular del Ministerio de Cultura. “Yo era la voceada para ser la ministra de Cultura desde el comienzo del triunfo de Pedro (Castillo). Creo que hice méritos nacionales e internacionales..., no solo conozco la parte cultural popular, sino también la clásica”, aseguró la artista en entrevista con Radio Exitosa.

“Yo he estudiado en el Conservatorio, he estudiado teatro, danza, soy profesora de arte, pero hay gente que no quiere (que sea ministra)”, añadió la vocera de la agrupación política Perú Libre.

“¿Sientes que tenías derecho de ser ministra de Cultura?”, le preguntaron en otro momento de la charla. “Yo no creo, la población lo pidió. No he regresado al Perú por un puesto, he venido a defender al Perú y a ponerme a las órdenes de quien en ese momento representaba la voz popular en estas elecciones y he trabajado, como tantos compañeros, a nivel nacional”, sentenció.

🔴🔵La excandidata al Congreso por Perú Libre, Martina Portocarrero, mostró su decepción por no ser nombrada como ministra de Cultura.#ExitosaPeru #Cultura #GabineteVasquez



📻► 95.5 FM

📺► 6.1 señal abierta pic.twitter.com/1WXaOMfefl — Exitosa Noticias (@exitosape) October 7, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Selección peruana: El equipo que ensayó Ricardo Gareca de cara al partido con Chile A dos días del encuentro ante la selección chilena por eliminatorias, Ricardo Gareca ensayó el posible once que arrancaría el jueves en el Estadio Nacional. Paolo Guerrero comandó el ataque en la última práctica de la Blanquirroja. (Fuente: América TV)

LO MÁS LEÍDO

Bono Yanapay, 350 soles: Consulta con tu DNI si cobras hoy

Alineaciones para el Perú vs. Chile: Estas son las formaciones para el ‘Clásico del Pacífico’

Jefferson Farfán y el cariñoso comentario que le hizo a las hijas de Melissa Klug | FOTO

Horario del Perú vs. Chile: Cuándo juegan por Eliminatorias 2022