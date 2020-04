El presidente Martín Vizcarra aseguró este miércoles que su Gobierno no permitirá la salida de criminales sentenciados por delitos graves de las cárceles para reducir la cantidad de internos en los penales ante la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus.

El mandatario respondió a las críticas sobre la existencia de negligencias en el manejo de la situación de los centros penitenciarios con relación al coronavirus. Además, afirmó que los que ahora critican, durante sus gestiones no actuaron para solucionar problemas en los penales.

“No sean frescos queriendo dar lecciones, los que en su momento no hicieron nada, y sin ninguna responsabilidad adicional de crisis humanitaria, de epidemia ni estado de emergencia. Lo poco que vemos que hicieron fue indultar a narcotraficantes y a personas que no debían, eso no va a ocurrir en este Gobierno”, sostuvo le jefe de Estado en conferencia de prensa.

MartínVizcarra indicó que su gobierno “no liberará narcotraficantes”, en referencia a los indultos a narcotraficantes durante el segundo gobierno del desaparecido expresidente Alan García.

“Sin pandemia ni nada se les abrió las puertas a los narcotraficantes y muchos de ellos ahora nos critican, muchos que han estado a cargo de la institución del Ministerio de Justicia y el INPE nos dicen que por qué no hacemos tal o cual cosa. Nos preocupan 97 mil reos como también nos preocupan los 32 millones de peruanos por los que tenemos que trabajar”, subrayó.

Además, Vizcarra lamentó la muerte de internos en un motín en el penal Castro Castro. “Se están haciendo planteamientos claros para solucionarlo. Lamentamos que en los motines haya fallecido personas en los penales, son seres humanos que merecen nuestro respeto y envío mis condolencias a sus familiares, pero nos obliga a ser mucho más cuidadosos en el actuar de los privados”, agregó.