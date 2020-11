El expresidente Martín Vizcarra criticó los cuestionamientos a la protestas que vienen ocurriendo en el país en el marco de la actual coyuntura política. Esto, luego que Ántero Flores-Aráoz, quién juró como primer ministro del Gobierno, aseguró que no entiende la molestia de miles de los ciudadanos que participan en las marchas contra la vacancia del exmandatario y la asunción de Manuel Merino.

En diálogo con Canal N, Vizcarra Cornejo cuestionó que representantes del gobierno de Manuel Merino sostengan que las movilizaciones sean intencionadas y que el actual titular del Ministerio de Educación, Fernando D’Alessio, haya afirmado que estas marchas son organizadas por el Movadef.

“Es una falta de lectura de lo que está pasando en el Perú de parte del Gobierno. Decir que esto va a pasar pasado mañana. He escuchado a ministros decir que no entienden por qué la gente sale a la calle, o sea si no entienden eso que es tan elemental cómo van a gobernar un país tan complejo como el nuestro”, enfatizó.

Vale recordar que -en entrevista a Latina- Flores-Aráoz afirmó que no logra comprender el descontento de la ciudadanía que rechaza la decisión de vacar a Vizcarra Cornejo para que el Parlamento asuma el Gobierno en plena crisis económica y sanitaria del COVID-19, y a cinco meses de las elecciones generales.

El presidente del Consejo de Ministros hizo estas declaraciones mientras multitudinarias protestas se desarrollaban en Lima y otras ciudades del país. “No lo comprendo totalmente, por eso digo que estoy a disposición para poder conversar y dialogar y para saber un poco más de todo esto”, mencionó.

El último jueves, el exmandatario Martín Vizcarra cuestionó el desempeño de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante las marchas. Aseguró que durante su gestión no ocurrían actos de agresión por parte de los miembros de esta institución.

“Cuando yo he sido presidente del Perú a todos los ministros del Interior les he dicho que la protesta es un derecho del ciudadano y que mientras no haya afectación a los bienes públicos y privados, tiene que permitirse la manifestación. Hemos visto ahora a una policía agresiva contra jóvenes universitarios, contra damas y esa no es la policía que nosotros queremos”, agregó el exjefe de Estado.

VIDEO RECOMENDADO

Joven herido de bala durante represeción policial en la marcha está con ventilación mecánica

Joven herido de bala durante represeción policial en la marcha está con ventilación mecánica