Seguirá libre. El expresidente de la República Martín Vizcarra y postulante al congreso por Somos Perú no irá a prisión tras decisión de la jueza María de los Ángeles Álvarez luego de que señalara que no tiene arraigo domiciliario y familiar y que no existe peligro de fuga.

La jueza María de los Ángeles Álvarez leyó su resolución este jueves, luego de dos días de audiencia en los cuales tanto el fiscal del equipo especial Lava Jato como el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, plantearon sus motivos a favor y en contra de esta medida restrictiva.

Además, la magistrada interpuso comparecencia con restricciones para el exjefe de Estado y le impuso una caución de 100 mil que deberá cancelar en 10 días hábiles. El exjefe de Estado no podrá ausentarse de la localidad donde reside sin previa autorización judicial y pasar un control biométrico de manera mensual.

Del mismo modo, estará prohibido que se comunique con los coimputados, testigos, peritos y otros involucrados en el caso, así como no ventilar en los medios de comunicación información relacionada al caso.