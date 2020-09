Llegó al Congreso. Richard Swing no tardó mucho tiempo en ir hasta el Congreso de la República y entregarle una carta notarial a Daniel Urrestri luego de sus declaraciones vertidas en el parlamento.

El cantante sorprendió a todos los periodistas y fotógrafos que se encontraban en los exteriores del Congreso para entregar la famosa carta. "Hoy he querellado, he denunciado penalmente al congresista Urresti y vengo a dejarle una carta notarial para que este notificado. Yo no mando cartitas de amor, yo querello de frente”, dijo ante toda la prensa.

Y es que las declaraciones de Swing sobre Cisneros no hizo ninguna gracia y por ello, el excanditato a la alcaldía de Lima indicó. “Cisneros ha asegurado en diversos medios de comunicación que yo he violado a una campesina. Es totalmente falso que yo haya cometido el delito que este señor me atribuye. Esa es una gravísima acusación que va a tener que probar en un juzgado”, indicó.

Asimismo, en horas de la mañana Richard Cisneros o Richard Swing utilizó sus redes sociales para ‘adelantar’ lo que iba a hacer en horas de la tarde en el Congreso ante la presencia de todos los periodistas.

