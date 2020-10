El presidente de la República, Martín Vizcarra, cuestionó que tras un mes del debate y el archivo de una primera moción de vacancia en su contra, se haya planteado por segunda vez una moción similar en el Congreso de la República, y señaló que serían las agrupaciones políticas que “no tienen ninguna posibilidad en las elecciones” los que quieren afectar la democracia.

El mandatario precisó que hoy recibió el oficio firmado por el presidente del Congreso, Manuel Merino, en el que se le notifica que se ha presentado una nueva moción de vacancia por incapacidad moral permanente en su contra y recordó que lo mismo ocurrió en setiembre.

“Uno trata de encontrar explicación. Estamos a poco más de cinco meses de las elecciones. ¿Quién quiere patear el tablero de la democracia? Quizá quien ve que no tiene ninguna posibilidad en las elecciones. Entonces, pateo el tablero democrático”, comentó en un pronunciamiento esta tarde desde Palacio de Gobierno.

Este 20 de octubre, se presentó formalmente una moción de vacancia contra Martín Vizcarra promovida por la bancada Unión por el Perú y con firmas de congresistas de Podemos Perú, Acción Popular y Frente Amplio.

“En setiembre hubo un pedido de vacancia, en octubre otro pedido de vacancia. No sé si será una vez por mes. Habiendo tanto por hacer, tanto trabajo, ¿generar este tipo de distracción, distorsión, de confrontación cuando estamos tan cerca de las elecciones?”, cuestionó el presidente.

Martín Vizcarra aseguró que serán respetuosos de la independencia de poderes, de las instituciones y que afrontarán este nuevo pedido de vacancia presidencial “con calma y tranquilidad, pero también con mucha fortaleza”.

“Lo único que sí no aceptamos es que entre los argumentos que ponen en la moción de vacancia, es que esgriman que no se garantizan elecciones transparentes. Por favor. Eso sí no lo aceptamos. Lo que estamos haciendo aquí es garantizar elecciones totalmente transparentes, porque nosotros no participamos en las elecciones. ¿Qué mayor transparencia de ello?”, señaló el jefe de Estado, para luego reiterar que tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Reniec son organismos autónomos.