Hayimi confirmó que tuvo reuniones con el expresidente Martín Vizcarra, luego de que el periodista Carlos Paredes lo diera a conocer en ‘Hildebrandt en sus trece’. “Yo soy un guía espiritual. A mí me llaman muchos artistas y políticos. Y como guía espiritual, no lo voy a negar, sí he ido a ver al presidente, Martín Vizcarra, como cualquier persona”, aseguró

“Me preguntaba muchas cosas. Hablamos de todo. Es muy ameno. Pienso dar solo esta declaración acá. Nunca me he favorecido en nada, ni el gobierno me pagó nada. Nunca le pedí un favor político”, agregó.

Finalmente, descartó haber tenido injerencias políticas. “Yo no tuve nada que ver en las decisiones políticas que él pudo haber realizado. En una oportunidad, hicimos el caso de su mamá y su papá. Jamás lo inducía para que esas decisiones. Simplemente era un guía espiritual”.