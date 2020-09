El presidente Martín Vizcarra calificó de “inaceptables” las expresiones de la congresista Martha Chávez (Fuerza Popular), quien consideró que el ex primer ministro Vicente Zeballos debió ser designado como representante en Bolivia por sus “rasgos andinos” y no en la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Hoy día [martes] una connotada congresista ha dicho que por qué han designado a Vicente Zeballos en la OEA si tiene rasgos andinos y que quizás, mejor hubiera sido designado como representante en Bolivia. ¿Pueden creer en pleno siglo XXI a un político con ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable”, sostuvo en conferencia de prensa.

El mandatario dijo creer que el coronavirus (COVID-19) “actúa mejor” que legisladores que “descartan y descalifican” a las personas por sus rasgos físicos.

“El COVID-19 no hace distingo de nadie, el virus no hace diferencias de credos, de políticas, de condición social, de condición económica. El virus, si no te cuidas, te mata; tengas dinero o no, seas inteligente o no. El virus trata a todos los seres humanos por igual. El virus actúa mejor que algunos congresistas que descartan y descalifican por rasgos andinos”, señaló Vizcarra.

Más temprano, durante la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Chávez cuestionó el nombramiento de Zeballos en la OEA y consideró que el también exparlamentario debió ser designado como embajador a Bolivia por “llevarse mejor con la población mayoritariamente andina”.

“Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, manifestó la legisladora.

En ese sentido, Vizcarra recordó que el año 2019 el entonces congresista Carlos Bruce reveló que el hoy mandatario fue incluido en la plancha presidencial del partido Peruanos por el Cambio (ahora Contigo) porque “necesitaban un provinciano” y lamentó que existan personas que sigan teniendo “esta forma de pensar”.

“Hace algunos meses dijeron que yo había sido invitado a la plancha presidencial de Peruanos Por el Kambio porque la plancha era muy ’blanquita’ y necesitaban a un provinciano. Seguramente necesitaban a otro de rasgos andinos, seguramente hay gente que piensa así”, precisó.

“Sabiendo que somos diferentes valemos lo mismo, valemos exactamente lo mismo. Valemos lo mismo si hemos nacido en costa, sierra, o selva, independientemente del color de nuestra piel. Valemos lo mismo. Si no aprendemos eso, un invisible virus nos puede golpear de esta manera”, remarcó.

Finalmente, el presidente defendió la designación de Zeballos ante la OEA y destacó su trayectoria en el sector público. Precisó, asimismo, que es el primer representante político que designa como embajador debido a que “respeta las instituciones” y consideró que el exjefe del Gabinete Ministerial podrá “realizar una buena labor en defensa de la democracia”.

“[Zeballos] tiene todos los pergaminos para ocupar ese cargo. Como político, puede tener gente que lo cuestione, pero nadie puede cuestionar su defensa de la democracia. Necesitamos un demócrata que represente al Perú en este organismo, más aún, un demócrata en tiempos en que vamos a elegir un nuevo presidente”, detalló.

