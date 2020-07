Martín Vizcarra dijo que el dictamen que aprobó este domingo el pleno del Congreso para eliminar la inmunidad parlamentaria, así como el antejuicio de varias autoridades y que permite acusar al Presidente de la República por delitos contra la administración pública durante su mandato es una “estrategia” para que la norma sea declarada inconstitucional, anulada y así puedan mantener la protección de la inmunidad parlamentaria.

“¿Cuál es el objetivo? Como lo que quieren es invalidar, están recurriendo a la estrategia que finalmente lo aprobado respecto a la inmunidad se caiga. Si se cae, ¿qué logramos?, que la inmunidad parlamentaria continúe sin ningún problema. Lo han distorsionado de tal manera que seguramente alguien va a ir al Tribunal Constitucional a dejarla sin efecto”, declaró esta mañana.

Martín Vizcarra aseguró estar preocupado por lo que consideró es un intento del Congreso de “tomarnos el pelo” con lo aprobado la noche del domingo con 110 votos a favor y 13 en contra, durante un pleno extraordinario en el último día de la anterior legislatura.

Luego de un mensaje a la Nación del mandatario, y durante el debate, se elaboró un texto sustitutorio para que el dictamen de la Comisión de Constitución que se había aprobado con 82 votos el viernes incluya, además de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la del antejuicio de altos funcionarios y la posibilidad de denunciar al Presidente de la República

“Creemos que es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria. Si quieren algo contra el presidente, aquí estoy para poder responder cualquier tema porque siempre he actuado de manera honesta a favor del pueblo. Lo que sí nos preocupa es que nos quieren tomar el pelo a los peruanos para que finalmente esto se caiga por los vicios de inconstitucionalidad que tiene y que la inmunidad parlamentaria continúe”, manifestó Vizcarra.

El presidente también rechazó tener algún tipo de reparo sobre la eliminación de su inmunidad. “No tengo ningún temor que me quiten la inmunidad presidencial. Siempre he obrado con transparencia y honestidad aquí y en cualquier parte en toda mi vida como profesional y ciudadano. No tengo ningún temor”, aseguró.

“Si quieren tratar el tema del presidente, aquí estoy. Sáquenme, analicen, pongan en comisión y retiren la inmunidad presidencial. No tengo ningún problema, pero no hagan esto que ha quedado como algo raro, distorsionado y tengan la seguridad que tiene como objetivo que se caiga y que los parlamentarios sigan gozando inmunidad”, añadió.

Tras las críticas al dictamen aprobado, que también calificó como una “mescolanza” por haber incluido el concepto de antejuicio de otros poderes del Estado autónomos, Martín Vizcarra hizo un pedido para que sea la población, a través de un referéndum, la que se pronuncie sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

“Congresistas, con toda la consideración y estima y respeto que tenemos, regresemos y consultemos a la población al respecto. Estamos como siempre a disposición de establecer un canal de comunicación para debatir este punto a la altura que se merece”, concluyó.

Saluda impedimentos para postular

Martín Vizcarra, pese a las críticas al dictamen sobre inmunidad parlamentaria, felicitó al Congreso por haber “rectificado” su actuar al poner en debate y aprobar la modificación constitucional para que personas sentenciadas en primera instancia por cualquier delito y con una sentencia de más de 4 años de prisión no puedan postular a cargos de elección popular.

“Lo que no pudieron hacer en todos estos meses, lo hicieron en 3 horas desde que escucharon nuestro mensaje cuando planteamos nosotros nuestra disconformidad en representación de todo el pueblo peruano. Lo que no pudieron hacer en días, semanas y meses de trabajo, lo pudieron hacer rápidamente, plantearon el debate y aprobaron. En ese sentido, felicito al Congreso por esa rectificación del error que habían cometido”, acotó el mandatario.

En su mensaje a la Nación difundido el domingo, Vizcarra había cuestionado que el pleno del Legislativo no hubiera debatido el dictamen de la Comisión de Constitución sobre impedimentos para que sentenciados postulen en elecciones.

El proyecto finalmente fue aprobado en primera votación en el pleno extraordinario y cerca de la medianoche con 111 votos a favor y 14 en contra.