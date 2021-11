Cuando todos, o la mayoría, andamos distraídos en los próximos partidos de la selección peruana o los positivos a Covid 19 en Alianza Lima tras el fiestón por los 37 años de Jefferson Farfán, un personaje reconocido mundialmente irrumpió en el medio local para dejar en jaque al periodismo deportivo nacional. Se llama Martín Liberman y es un periodista deportivo argentino muy conocido por quienes siguen el fútbol desde FOX Sports Noticias hace ya varios años y hoy lo catalogan como un analista sin pelos en la lengua.

¿Quién es Martín Liberman?

Martín Liberman es un reconocido periodista deportivo argentino, con una larga trayectoria y actualmente uno de los líderes de opinión en Sudamérica sobre fútbol. Polémico, de crítica ácida y muy directo, Liberman no teme decir las cosas sin vestirlas o suavizarlas. Esto le ha traído mucho detractores, pero con el tiempo también ha conseguido el respaldo de muchos seguidores que disfrutan de su formato confrontacional y contundente.

Martín Liberman empezó a ser noticia tras responderle al hermano de Carlos Zambrano en Twitter, luego de una crítica feroz para el defensor de la selección peruana, quien juega en Boca Juniors. “Vos sos el representante de Zambrano? Ahora entiendo todo! Jajajajaa Tenes intereses creados para opinar. Yo haría lo mismo que vos! Te entiendo. Le chupas la sangre al pibe”, escribió Liberman.

El incendio empezó por una crítica feroz a Carlos Zambrano y también Luis Advíncula, días antes de que sea el invitado especial del programa Al ángulo en Movistar Deportes.

La crítica de Martín Liberman a Carlos Zambrano.

Las frases en Al Ángulo

Luego llegó el día de la entrevista en Al ángulo, donde dejó frases que pusieron en jaque al periodismo deportivo nacional:

“Qué increíble que llamen polémico a alguien que dice las cosas, polémica debiera ser si alguien inventa un personaje o genera un contenido en post de la discordia... el problema es que estamos acostumbrados a que la gente acomode el discursos, que diga cosas que caigan lindo y no hacer periodismo en serio”, fue una de las frases contundentes.

Luego vino el turno de Michael Succar, quien le preguntó los argumentos principales para pensar que su rendimiento en Boca hasta ahora ha sido discreto, a lo que Liberman respondió con un balazo: “Mirar sus partidos, no hay mucha ciencia”.

“Mis críticas no tienen nada que ver con la nacionalidad. Zambrano me parece un jugador mediocre, flojo, un jugador que nunca pudo ganarse la titularidad, siendo un Boca en época de crisis”, agregó.

El cruce con Chávarri

Lo de Liberman, además de dar cátedra en Al ángulo, remeció luego las redes sociales ante varios comentarios de aficionados. Además, tuvo un cruce con José Chávarri, panelista de Al ángulo.

“Para opinar sobre un futbolista hay que tener argumentos sólidos. Luego, podemos estar o no de acuerdo. Es cierto que todos tenemos derecho a opinar, pero para criticar no basta solo con hacerlo desde “un estilo” o “el no me gusta”. El periodismo no trata de eso, es mucho más”, dijo Chávarri en su cuenta.

A lo que Liberman respondió: “Respeto tu impresión pero no la comparto. Además, debatir con alguien que no tiene más argumentos que el ‘es flojito’ o ‘no hay ciencia cierta’ o ‘si regresa de Europa es porque es malo’, en mi opinión no soporta su análisis.”

En otro momento del programa, Chávarri le dice que “yo nunca hubiera criticado a Messi o a Iniesta porque son genios del fútbol”. A lo que Liberman responde: “No existe la persona perfecta, el que no critica no es periodista, se equivocó de profesión, que se dedique a atender un quiosco”, comentario que dejó sorprendido al analista de Al Ángulo.

Martín Liberman, la cátedra

