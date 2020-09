La congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) respondió los cuestionamientos del presidente Martín Vizcarra, quien este martes consideró “inaceptables” sus expresiones sobre Vicente Zeballos, y aseguró que no es racista. La legisladora había señalado que el exjefe del Gabinete Ministerial debió haber ido de embajador a Bolivia “por sus rasgos andinos”.

A través de su cuenta de Twitter, Chávez le pidió al mandatario no utilizarla como “cortina de humo” e indicó que “los racistas” son quienes desdeñan un cargo diplomático en Bolivia y “despilfarran recursos”.

“Oiga Martín Vizcarra no pretenda usarme de cortina de humo ni etiquetarme de ’racista’. ¡Yo no creo en la supremacía de ninguna raza! Los racistas son quienes desdeñan una plaza vacante en Bolivia y prefieren forzar un cupo en Estados Unidos abusando de su poder y despilfarrando recursos”, escribió la parlamentaria.

Oiga @MartinVizcarraC no pretenda usarme de cortina de humo ni etiquetarme de "racista", YO NO CREO EN LA SUPREMACÍA DE NINGUNA RAZA!! Los racistas son quienes desdeñan una plaza vacante en Bolivia y prefieren forzar un cupo en EEUU abusando de su poder y despilfarrando recursos — Martha Chávez Cossío (@MarthaChavezC) September 1, 2020

Más temprano, durante la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, Chávez cuestionó el nombramiento de Zeballos en la OEA y consideró que el también exparlamentario debió haber ido de embajador a Bolivia por “llevarse mejor con la población mayoritariamente andina”.

“Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, manifestó la legisladora.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra consideró “inaceptables en pleno siglo XXI” las expresiones de la congresista Martha Chávez y dijo creer que el coronavirus (COVID-19) “actúa mejor” que legisladores que “descartan y descalifican” a las personas por sus rasgos físicos.

“Hoy día [martes] una connotada congresista ha dicho que por qué han designado a Vicente Zeballos en la OEA si tiene rasgos andinos y que quizás mejor hubiera sido designado como representante en Bolivia. ¿Pueden creer en pleno siglo XXI a un político con ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable”, sostuvo.

“El COVID-19 no hace distingo de nadie, el virus no hace diferencias de credos, de políticas, de condición social, de condición económica. El virus, si no te cuidas, te mata; tengas dinero o no, seas inteligente o no. El virus trata a todos los seres humanos por igual. El virus actúa mejor que algunos congresistas que descartan y descalifican por rasgos andinos”, señaló Vizcarra.

