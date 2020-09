El ciudadano Edison Félix Tito Peralta presentó este martes, ante la 52° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, una denuncia contra la congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) por “racismo contra las personas andinas” debido a sus declaraciones sobre el expresidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos.

El documento de cargo de ingreso de la denuncia, difundido por Canal N, indica que la misma fue presentada a las 5:17 p.m. y contempla como agraviado al ex primer ministro Vicente Zeballos, quien el pasado 28 de agosto fue designado como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Denuncia a Martha Chávez

Más temprano, durante la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, Chávez cuestionó el nombramiento de Zeballos en la OEA y consideró que el también exparlamentario debió haber ido de embajador a Bolivia por “llevarse mejor con la población mayoritariamente andina”.

“Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, manifestó la legisladora.

Posteriormente en conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra consideró “inaceptables en pleno siglo XXI” las expresiones de la congresista Martha Chávez y dijo creer que el coronavirus (COVID-19) “actúa mejor” que legisladores que “descartan y descalifican” a las personas por sus rasgos físicos.

“Hoy día [martes] una connotada congresista ha dicho que por qué han designado a Vicente Zeballos en la OEA si tiene rasgos andinos y que quizás mejor hubiera sido designado como representante en Bolivia. ¿Pueden creer en pleno siglo XXI a un político con ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable”, sostuvo.

“El COVID-19 no hace distingo de nadie, el virus no hace diferencias de credos, de políticas, de condición social, de condición económica. El virus, si no te cuidas, te mata; tengas dinero o no, seas inteligente o no. El virus trata a todos los seres humanos por igual. El virus actúa mejor que algunos congresistas que descartan y descalifican por rasgos andinos”, señaló Vizcarra.