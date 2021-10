Mark Zuckerberg ha confirmado el cambio de nombre de su compañía Facebook a Meta, marcando el inicio de una nueva etapa centrada en el ‘metaverso’.

“Metaverse first, not Facebook first”, dijo Zuckerberg en el evento en vivo.

Meta será la empresa matriz que englobe marcas Facebook (red social), WhatsApp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger u Horizon.

Zuckerberg reveló el cambio de nombre en el marco de la conferencia Connect sobre realidad aumentada y realidad virtual, en la que volvió a explicar su visión de lo que la empresa ha bautizado como “metaverso”, una realidad paralela 100% digital a la que quiere que Meta destine gran parte de sus inversiones en los próximos años.

El director ejecutivo de la compañía explicó las dos ramas en las que se va a dividir, una que englobará las aplicaciones sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) y otra las plataformas del futuro (metaverso y Quest). Esto supone, asimismo, un cambio de identidad, que se traduce en el nuevo nombre de la compañía.

Metaverso

Zuckerberg ha defendido que el metaverso será beneficioso para la sociedad, para el economía y para el medio ambiente. Pero ha destacado el papel que tendrá especialmente en la economía, con el ecosistema de creación de productos, servicios y experiencias que permitirá crear.

Este ecosistema mantendrá el enfoque que actualmente tiene Facebook con los creadores: ofrecerles servicios y herramientas al menor coste, en comparación con otras plataformas, como ha señalado el directivo. Se acompañará con nuevas formas de propiedad.

La interacción con los objetos virtuales o la voz para controlar el entorno permitirán fundir el mundo físico con el digital. Y para ello la compañía ha anunciado nuevas herramientas (SDK) para que los desarrolladores puedan trabajar en sus experiencias de realidad mixta para el metaverso. La comunidad Spark AR cuenta ya con más de 600.000 creadores.

El metaverso es un proyecto a largo plazo, pero su desarrollo dependerá de un hardware específico diseñado para él. En este sentido, la compañía ha adelantado Project Cambria, que será compatible con los cascos Quest y permitirá reproducir en los avatares el contacto ocular y las expresiones en tiempo real gracias a los sensores que integra. Este equipo mostrará la imagen en alta resolución y realidad mixta.

También ha mencionado el trabajo que están realizando en sus primeras gafas de realidad aumentada, que enfocan desde dos perspectivas: cuánta tecnología se puede introducir en unas gafas estándar y cómo se puede hacer que dicha tecnología se miniaturice lo suficiente como para que quepa. Esto se debe a la cantidad de sensores y elementos que deberán integrar sin sobrepasas los 5mm de grosor.

Este hardware se acompañará de nuevas interfaces que detecten el movimiento de los usuarios, no solo sus gestos faciales, para recrear la interacción.

