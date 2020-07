Mario Irivarren regresó a “Esto es guerra” tras vencer el nuevo coronavirus (COVID‑19). El modelo se mostró totalmente recuperado y expresó su alegría de volver al programa que lo lanzó a la fama nacional.

“Los he extrañado con todo mi corazón. A toda la gente en sus casas, a todos los chicos de producción y a toda la gente que está detrás de las cámaras, de verdad que los he extrañado”, fueron las primeras palabras de Irivarren.

“De verdad pensé que este día no iba a llegar. Creía que volvería a ‘Esto es guerra’ en el 2030, pero estoy aquí y estoy muy contento”, añadió la expareja sentimental de Ivana Yturbe.

La producción de “Esto es guerra” decidió que Mario se incorpore al programa como capitán de los Combatientes y el chileno ‘Pancho’ Rodríguez tomará otras responsabilidades.

Irivarren confirmó que dio positivo al coronavirus en mayo de 2020 y por ello no fue tomado en cuenta para el regreso de “Esto es guerra”. En ese entonces, el modelo se comunicó con el espacio de entretenimiento y explicó cómo se contagió.

“El Día de la Madre, yo me encontraba en mi casa y no había nadie en la calle. Cuando comencé a escuchar el llamado de auxilio de unas personas, no entendía qué pasaba así que me asomé desde la puerta. En ese momento pasa una chica que estaba buscando movilidad, ella tenía a su tía en una silla de ruedas y necesitaban a alguien que la lleve a la clínica”, contó Mario para las cámaras de “Esto es guerra” en el mes de mayo.

Mario Irivarren volvió a "Esto es guerra". (Video: América TV)

