El integrante de “Esto es guerra”, Mario Irivarren, se pronunció sobre el fin de su relación con la modelo Ivana Yturbe en un extenso mensaje enviado por Instagram privado a Rodrigo González.

En dicha declaración, el también modelo reconoció que aún veía a Ivana Yturbe durante los primeros meses del año, pese a que ya no eran pareja desde enero del 2020. Mario contó detalles de su ruptura en exclusiva al popular ‘Peluchín’.

“Si nos han visto juntos no tiene nada que ver, no porque dos personas terminen una relación tienen que odiarse, ser enemigos o no poder verse, al menos yo no lo veo así, lo mejor es terminar en buenos términos", escribió Mario Irivarren en su mensaje.

Asimismo, el chico reality reconoció que mantiene una buena relación con Ivana. “Nos vamos a ver siempre... compartimos la casa de playa en verano con unas amigos, así que coincidimos ahí, como también en la discoteca”, explicó Irivarren.

Por último, Mario Irivarren aclaró que si hubiese mantenido su relación con Ivana Yturbe, ellos habrían pasado juntos la cuarentena. “Ni loco me hubiera quedado encerrado en mi casa tantos días si tengo pareja, pero como te digo teníamos más de un mes y medio separados”, precisa chico reality.

Al respecto, Magaly Medina cuestionó dicha declaración y dijo que “al ser personas públicas, ellos deberían haber confirmado su separación para que no se generen especulaciones” sobre alguna presunta infidelidad.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina responde a Angie Jibaja luego de que la tildara de “bocona”

Magaly Medina responde a Angie Jibaja luego de que la tildara de “bocona”. (Video: ATV)