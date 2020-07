Mario Irivarren asistió al programa “En boca de todos” el último jueves 16 y en dicho espacio el integrante de “Esto es guerra” confesó que “la soltera más codiciada” del reality juvenil es su compañera Alejandra Baigorria.

“Porque está en su mejor momento y porque es la futura primera dama: Alejandra Baigorria”, expresó el capitán de los ‘Combatientes’ en el espacio de América TV.

Ante la confesión de Mario Irivarren, la producción de “En boca de todos” fue en búsqueda de Alejandra Baigorria para recoger su opinión. La ‘Rubia de Gamarra” dijo estar enterada de los comentarios de su amigo y se dirigió a él.

“Siempre un halago es bonito, mucho más cuando uno está soltera. A Marito lo quiero mucho y le dije que gracias y él me recalcó: ‘pero es verdad'. Yo le dije que él también está muy bien y que había regresado muy guapo al programa”, señaló Baigorria al espacio de Maju Mantilla el viernes 17.

“Yo no creo que sea algo inalcanzable porque Mario es una persona extraordinaria, es un emprendedor también, para mí es un chico A1, siempre se lo he dicho a él y públicamente, es un chico inteligente y esas cosas en un hombre para mí son importantes, no creo que hay mujer inalcanzable para él”, afirmó.

