Mario Hart Sobre Posible Ingreso De Melissa Paredes A Eeg “Ella Negocia Por Dos”

En los últimos días se viene especulando que Anthony Aranda sería nuevo integrante de la temporada 2022 de Esto Es Guerra y llegaría con su pareja Melissa Paredes.

Mario Hart llegó como invitado al programa América Hoy y aseguró que la pareja podrían estar en Esto Es Guerra y vienen negociando su llegada al reality.

“¿Me estás diciendo que es probable que Melissa Paredes entre a Esto es guerra?”, le dijo Janet Barboza a Mario Hart, quien respondió: “Te estás equivocando al hablar de Melissa Paredes en singular. Ella no negocia por uno, hoy en día negocia por dos. Si Melissa Paredes quieren entrar a Esto es guerra, tiene que ser con Anthony”, aseguró.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de EEG?

Hace algunos días se lanzó el video promocional de la temporada de aniversario por los 10 años de “Esto es Guerra” en el que aparecieron conocidos rostros como Yaco Eskenazi, Sully Sáenz, ‘Cachaza’, Jazmín Pinedo, Gino Pesaressi, entre otros.

Se esperaba el regreso de Johanna San Miguel en la conducción por ser la ‘Mamá Leona’, sin embargo, el último sábado en “Estás En Todas”, Natalie Vértiz le comentó a Choca Mandros que Peter Fajardo ‘confirmó que Johanna San Miguel ya no sería parte del programa’.

Por si fuera poco, Mathías Brivio también descartó su regreso al reality. “La posibilidad siempre ronda porque obviamente yo he sido conductor desde el inicio, la gente siempre especula y qué sé yo, pero ahora yo estoy con Latina, tengo contrato, estoy bastante feliz con Latina. No, este año no puedo estar en otro canal que no sea con el que he firmado contrato”, dijo al inicio.

¿Qué pasó con “Esto es Habacilar”?

El programa conducido por Johanna San Miguel y Roger Del Águila llegó a su final el viernes 11 de febrero. El espacio de entretenimiento no recibió la buena aceptación del público y duró menos de dos meses en las pantallas de América TV.

“El programa fue creado con mucho cariño. Este programa sale del aire el día de hoy porque la próxima semana preparamos todo para el regreso de ‘Esto es Guerra’. Gracias a todos porque le hemos puesto alma, corazón y vida. Hemos liderado este horario todos los días luchándola, divirtiéndonos, premiando al público, y eso es la misión del programa, el que ustedes la pasen bien”, dijo la conductora Johanna San Miguel en el último programa de “Esto es Habacilar”.

“Hemos dado todo nuestro amor y cariño, hemos tratado de llevar un poco de alegría y también por qué no un poco de dinero a las casas que estamos sufriendo tantos problemas”, añadió Roger Del Águila.