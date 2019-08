​Mario Hart reveló que excompañeros de Esto es Guerra no quisieron ayudarlo promocionando video

MIRA AQUÍ | Mario Hart estuvo como invitado en el programa de Mónica Cabrejos, que se emite a través dela señal de Capital TV, el ex participante de Esto es Guerra reveló que algunos integrantes del conocido reality no quisieron ayudarlo cuando buscada promocionar su video musical.

Video | Radio Capital

Mario Hart les pidió a sus amigos de Esto es Guerra el favor de promocionar su nuevo video, pero lo dejaron en visto más de una ocasión, o simplemente lo 'paseaban' asegurando que lo iban a grabar y nunca lo hacían.

▶Supremacía MC 2019 | Tongo a Mecha, Chuty revivió, Aczino aceptó derrota y el blooper de Misionero no detectado | VIDEO

Imagen | Capital TV

'Depende de hoy en día muchísimo de la promoción, del apoyo que haya en redes sociales, hoy día los artistas muchos se apoyan también en los influencers, que es algo que en verdad a mí no me gusta mucho pedir, porque más de una ocasión me ha tocado que pido el favor y cuando no me lo hacen, yo lamentablemente me molesto, y me creo una antipatía solo con la persona que le pedí el favor y me dejó en visto. Para evitarme eso, prefiero trabajarlo individualmente y que tenga el resultado que pueda tener orgánicamente la canción. (¿A tus amigos reality les has pedido?) No, a los que son muy amigos, sí. En algún momento no me han hecho el favor, prefiero evitarme resentimientos', dijo Mario Hart.

TAMBIÉN LEE

Facebook | Niño se convierte en viral en las redes sociales tras anotar el mejor 'gol' de su vida | VIDEO

A lo Mariano Closs | Flavio Maestri y el día que tuvo que narrar un gol de un Cienciano vs. Melgar | VIDEO