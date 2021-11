Maricarmen Marín arremete contra Magaly: “No des cabida a personas que no tienen buen corazón”

Maricarmen Marín respondió a las críticas que recibió de parte de Magaly Medina, luego de anunciar que donaría los regalos de su baby shower a madres necesitadas en albergues. La ‘Urraca’ la llamó ‘huachafa’ por obsequiar los regalos de su pequeña y le recomendó ‘comprar con su platita’ para ayudar.

“Al inicio muchas personas se confundieron y me escribieron para decirme que cómo iba regalar los regalos de mi hijita, porque lo habíamos puesto así, como el ‘baby shower’ solidario... lo más probable es que yo no tenga un baby shower y lo quería compartir con ustedes. No quería sentarme a abrir mis regalos si no que quería hacer algo que realmente deje huella, que realmente pueda llevar un mensaje”, dijo la conductora de Mujeres al Mando.

“Por más que salga gente malintencionada, por más que salgan a mentir, porque eso es lo que se hizo, nadie se arrepiente de ayudar, de ser valiente, de hacer las cosas bien. Yo no me arrepiento de llevar ayuda”, agregó.

Tras agradecer a las personas que se sumaron a la ‘Babytón’ de Mujeres al mando, volvió a arremeter contra Magaly Medina.

“Si estás en el primer paso para hacer algo, no te arrepientas, no escuches a los demás, no escuches mentiras, no utilices ni un segundo de tu tiempo a darle cabida a personas que no tienen buena entraña, que no tienen buen corazón”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO