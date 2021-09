Misógino. Homofóbico. Filoterruco. Admirador de Abimael Guzmán. Eso y más es lo que se le suele decir casi a diario a Guido Bellido, el jefe del Gabinete de Ministros de la administración de Pedro Castillo, uno de los personajes más criticados de este régimen.

Al Premier se le critica, además de su poca preparación para el cargo que ostenta, por sus polémicos comentarios sexista y homofóbicos que en su momento publicó en sus redes sociales. Para muestra un botón.

“La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hace hombres’. El “hombre nuevo” no puede ser un ‘maricón’. La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneración. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 cuando se refirió a la homosexualidad “, escribió el ahora Primer Ministro.

Sus poco felices comentarios sobre las mujeres tampoco han pasado desapercibidos por los críticos de este gobierno y cada vez que pueden se lo hacen recordar. Como María Antonieta Alva, por ejemplo. La extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) utilizó las redes sociales para exigir que el Premier deje de burlarse de las mujeres.

“Sr. Bellido el país no está para que usted se autoproclame con condecoraciones. ¡Deje de burlarse de las mujeres de este país y dedíquese a trabajar!”, arremetió la exministra de Economía.

El comentario de María Antonieta Alva se dio luego de que se conociera que esta mañana Guido Bellido recibiera un reconocimiento por su “trabajo en favor de la mujer y población vulnerable” en la sala Pérez de Cuéllar de la sede de la PCM, según informó un medio local.









Sr. Bellido el país no está para que usted se auto proclame con condecoraciones.

¡Deje de burlarse de las mujeres de este país y dedíquese a trabajar! — María Antonieta Alva Luperdi (@ToniAlvaL) September 10, 2021