La Marcha del Orgullo Gay se desarrollará por segundo año consecutivo a través de las redes sociales, debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19). Este sábado 26 de junio, el colectivo Marcha del Orgullo Lima realizará la actividad que tiene como lema “Bicentenario con Resistencia y Visibilidad: Por un Perú con Igualdad para Todos”.

En el evento habrá un pronunciamiento por parte del colectivo para reivindicar los derechos de la comunidad en el contexto de la pandemia por COVID-19. También contará con la participación de figuras políticas y show artístico.

“Decidimos no convocar a las calles, debido al estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 que aún se mantiene. Si bien hay menos fallecimientos en el país, no podemos bajar la guardia ni propiciar una actividad masiva en este instante. La Marcha del Orgullo LGBTI que organizamos, desde hace 20 años, convoca no solo a jóvenes sino también a adultos y adultos mayores, que podrían ser afectados por el virus”, indicó Jorge Apolaya, activista y vocero del Colectivo Marcha del Orgullo.

¿Dónde y a qué hora será transmitido el evento?

En esta ocasión, la transmisión en vivo se llevará a cabo, desde el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), a partir de las 4:00 p.m.. La difusión será vía Facebook LIVE mediante el fan page del Colectivo Marcha del Orgullo (https://www.facebook.com/marchadelorgullolima).

El evento contará con la participación de congresistas electos del Partido Morado (PM) y de Juntos por el Perú, quienes reanudarán su compromiso por los derechos de la comunidad LGBTI del país, así como representantes de la Embajada de Estados Unidos y la embajada británica.

Además, se establecerá contacto en vivo con diferentes ciudades del Perú donde se realizan Marchas del Orgullo. El cierre del programa artístico estará a cargo de la cantante Susan Ochoa, ganadora de la categoría de “mejor intérprete” en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Sobre el lema elegido

El vocero del Colectivo Marcha del Orgullo indicó que el lema elegido para este año busca para denunciar “la inacción del Estado” para proteger los derechos de las personas LGBTI, así como a las candidaturas presidenciales de la segunda vuelta electoral.

“Hemos tenido una contienda entre Pedro Castillo y Keiko Castillo, dos líderes de partidos políticos sin propuestas genuinas por la igualdad y la equidad. Sin duda, nos esperan nuevamente cinco años de lucha constante con los grupos conservadores, sean de izquierda o de derecha”, indicó Apolaya.

Por otro lado, el activista remarcó que el panorama en el próximo Congreso tampoco se muestra alentador, pues los parlamentarios fundamentalistas han obstaculizado y seguirán obstaculizando leyes en favor de las poblaciones de la disidencia sexual y de género, entre ellas la de matrimonio igualitario y la de identidad de género para el cambio de nombre y sexo en los DNI de las personas trans.

La actividad será transmitida desde la página oficial del colectivo Marcha del Orgullo-