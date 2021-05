Muchas veces no queremos maquillarnos todo el rostro y optamos por un delineado de ojos y un buen lápiz labial. Sin embargo, pese a los tutoriales vistos y los consejos familiares, no logramos el efecto en nuestra mirada que buscamos.

Por eso, el maquillador de MAC Fran Pérez reveló a la página web de la revista Vogue España unos buenos trucos para crear un delineado perfecto y así evitar los errores comunes.

Utilizar un delineador, no un lápiz: El delineador logra una aplicación exacta y con un color saturado idóneo. “Aunque los lápices son quizá el producto más versátil para trabajar el ojo, ya que puedes utilizarlos como sombra, para delinear o para intensificar la mirada aplicándolos en la línea de agua, nunca tendrán la precisión y facilidad de uso de un delineador”, señala el especialista.

Escoger un buen tipo de delineador: Entre los delineadores más precisos están el formato pluma, ideal para principiantes y los delineadores en gel, pero son para manos expertas en delineado. Ambos delineadores permiten “modificar el trazo en función de la herramienta que utilice y modular la opacidad del mismo según la cantidad de producto o presión que aplique sobre el párpado”, dice Pérez.

Comenzar a delinear por el extremo del eyeliner: El especialista aconseja, como primer paso, realizar el trazo para marcar la dirección del ala, nos aseguramos la simetría en ambos ojos y, cuando se vea que ambos trazos llevan la misma dirección, delinear el resto del ojo a ras de las pestañas. Se puede hacerlo de dentro afuera o de fuera a dentro, como más cómodo resulte, pero procurar siempre que no quede espacio entre las pestañas y el delineado.

Encuentra un punto de apoyo: Lo ideal es que “te ayudes del meñique o del lateral de tu mano para descansar sobre el rostro y así poder aplicarlo con seguridad”.

Evitar que el delineado se calque en el párpado superior: Por eso, Fran Pérez recomienda utilizar productos de secado rápido y cuidar tu postura de tu mirada mientras te pintas. “Levantar el mentón mientras mantienes la mirada horizontal al espejo hará que el ojo se mantenga abierto y el párpado superior no entre en contacto con la raíz de la pestaña”, añade.

Errores al delinearte

Recuerda no cometer estos tres errores al momento de aplicarte delineador: Primero no tires de tu piel al utilizar el delineador en tu ojos porque “cuándo sueltas, la piel sujetada se cae”, nos dicen los expertos de la página web nueva mujer. Segundo es no comenzar a delinear por la esquina inferior del ojo, hará el trabajo más difícil y tercero, por maquillarnos rápido intentamos hacer la línea completa de un vez. Lo mejor es realizar pequeño trazos tratando de hacer lo más exacto posible.

