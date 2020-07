El futbolista Manuel ‘Tenchy’ Ugaz confesó que atraviesa un difícil momento ya que su expareja, Sara Manrique, no le permite ver a su hija desde hace casi cinco meses.

En entrevista para el programa “Magaly TV, la firme”, Manuel Ugaz contó que el motivo por el que no puede ver a su primogénita es que, a raíz de quedarse sin trabajo, pidió reducir la pensión de alimentos de S/2000 A s/1500.

“Yo le digo: ‘Sara, yo no puedo pasarte S/2000 mensuales. Tú sabes que estoy en un lugar donde sí me contratan en buena hora porque me sigo cuidando y llevo la vida de un futbolista profesional. Te voy a pasas S/1500 mensuales’, nunca me contestó ni sí, ni no. Había buena comunicación, así le iba pasando mensualmente S/1500”, contó ‘Tenchy’ Ugaz.

El deportista acusó que ha perdido oportunidades de trabajo en el extranjero por la demanda que le entabló la actriz cómica, por lo que ha tenido que incursionar en un nuevo negocio y ahora vende prendas deportivas.

Además, el jugador de fútbol declaró estar preocupado por el riesgo que podría correr su hija. Según ‘Tenchy’ Ugaz, el actual esposo de Sara Manrique afronta un proceso penal por delitos de violación de la libertad sexual.

“Me tiene preocupado como padre ver a mi hija de 12 años convivir con una persona así… Yo no creo que mi hija tenga apagado el teléfono tantos días, a esa edad los niños paran pidiendo el teléfono para comunicarse con sus amigos del colegio. No me explico porque tanto egoísmo de que no puedo ver a mi hija”, manifestó Ugaz.

“Siento mucha impotencia, quiero compartir tiempo con mi hija, jugar, llevarla a un entrenamiento. Quiero ver crecer a mi hija”, agregó.

