El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, confirmó que los agentes de la Policía Nacional utilizaron perdigones de goma durante las protestas por la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como mandatario. Las declaraciones del ministro ocurren horas después de que asegurara que los agentes de la Policía Nacional desplegados el jueves durante la marcha en el Centro del Lima no usaron perdigones contra los manifestantes.

Rodríguez dijo anoche durante una en entrevista con RPP que “el uso de perdigones está restringido” y que “los policías solo hicieron uso de bombas lacrimógenas luego de soportar un ataque” de los manifestantes. En esa línea, hoy en declaraciones a la prensa, el titular del Mininter aclaró que cuando brindó esas declaraciones , fue en alusión a otro tipo de perdigones que años atrás la Policía hacía uso durante su intervención en manifestaciones. Indicó que estas últimas sí tenían un efecto letal y su uso está prohibido.

“Hay muchas críticas a unas declaraciones que yo expresé cuando dije que el uso de perdigones está restringido y se había usado de forma mínima. Me estaba refiriendo a perdigones que se utilizaban anteriormente a las villas que penetran en el cuerpo y son de carácter letal, eso está prohibido. Las armas que usa la Policía ahora son todas de carácter no letal, son elementos disuasivos por eso que algunas personas que han sido impactadas con estos perdigones muestran sus heridas en los medios de prensa, y ustedes pueden ver que es una circunferencia, pero no hay penetración en salvaguarda de causar una herida letal. Son de goma”, aclaró.

En otro momento. Rodríguez afirmó que tampoco la Policía utiliza canicas durante las protestas, y que anoche se produjo un enfrentamiento porque un grupo de manifestante quiso romper el cerco policial que evitaba que lleguen hasta el Congreso.

“La Policía Nacional no usa canicas para disolver manifestaciones. El propio general Cayas es el jefe Regional de Lima, y ha estado en el lugar de los hechos igual que el comandante general [Jorge Lam] viendo la distribución del personal policial. Se ha resistido una hora con 30 minutos en el Parque Universitario", explicó

"El ataque a la Policía se produce porque dentro de esta multitud hubo gente que azuzó para romper el cerco policial y llegar al Congreso con obvias intenciones de atacar el Congreso. La PNP dispuso líneas de acción. En un momento, que la agresión se torna tal que el personal policial comienza a repeler esa agresión para poner orden”, añadió.

Asimismo, pidió recordar que los policías tienen derechos humanos. “Ninguna manifestación que se diga pacífica va a tener una reacción de la Policía. La reacción de la Policía se da cuando hay ataque al patrimonio público o una agresión directa”, sostuvo.

“El personal policial también tiene derechos humanos. Hay 14 patrulleros averiados, ¿por una marcha pacífica? [...] Si la marcha es pacífica no tiene razón de ser una respuesta policial. Hay una carretilla encendida con fuego que es lanzada hacia el personal policial, y eso no lo han mostrado”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Protestas en Arequipa contra Manuel Merino

Protestas en Arequipa contra Manuel Merino