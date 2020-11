Janet Gómez, mamá de Carlos Ezeta, joven que se encuentra detenido por darle un puñetazo al congresista Ricardo Burga, se encuentra haciendo vigilia afuera de la comisaria de San Andrés y hace un pedido a las autoridades para que revisen el caso de su hijo. “Solamente pido que, por favor, vean el asunto de mi hijo y aceleren el proceso, no me dejan ver a mi hijo, no sé nada de él”, dijo Janet Gómez, madre de Ezeta.

Qué dice el abogado de Carlos Ezeta

“La situación legal, más que situación, hay un exceso y abuso de la Policía de la Comisaría de San Andrés. No le permiten la visita de su madre, para ver el estado de su salud. No permiten entrevistarme con mi patrocinado. Por versiones de la Policía, el congresista no ha presentado denuncia”, dijo el abogado Carlos Chávez Tongo.

Lo más leído