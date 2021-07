La periodista Magaly Medina anunció en su programa que sus ‘urracos’ captaron a Yahaira Plasencia con un misterioso hombre en Miami, Estados Unidos. Aunque, la conductora aseguró que duda de la veracidad de las imágenes.

“Nuestros ‘urracos’ de Miami nos han traído unas imágenes, pero yo estoy pensando que Sergio George es tan marketero, porque es tan marketero, ¿por qué creen que va a traer a la Yaha acá? Porque él la va a traer acá”, dijo al inicio de su programa.

Según la Magaly Medina, esto podría ser una estrategia de marketing de Sergio George.

“Yo digo, como Sergio George es tan marketero y va a lanzar este tema porque el Ulala no fue el éxito que ellos quisieron, no lo fue evidentemente, entonces los ‘urracos’ de Miami nos han enviado unas imágenes de la Yaha siendo apapachada por un moreno que no es Farfán, que no es su músico, no es un rapero, no sabemos quién es (...) yo de Sergio George, cuando se trata de marketing, pienso mal. Yo digo puede ser esto armado para que la canción que van a lanzar dé qué hablar, pero yo no creo que la Yaha se deje ‘prensar’ por un hombre si no le tiene confianza”.