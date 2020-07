Luego que Lucho Cáceres publicara una fotografía de Magaly Medina con esposas y señalara que la conductora de espectáculos no se ha resocializado tras salir de prisión, la presentadora de “Magaly TV, la firme” no dudó en responder fuerte y claro.

En la última edición de su programa, Magaly Medina no tuvo reparos en contestar a los señalamientos del actor de la serie “De vuelta al barrio” y dijo que su etapa en prisión fue “una difícil prueba”; sin embargo, dijo que el apoyo de su público fue vital para reincorporarse.

“De pronto aparece, y sin que le hayamos dicho algo me ataca, como bueno. Esa es una fotografía que a mí me causa mucha ternura, es parte importante de mi vida. Yo soy una antes de la cárcel y otra después. Sin duda son momentos que atesoro en mi corazón no saben con qué cariño, porque fue una prueba difícil en la vida, pero que supe que el Perú entero, o que casi el Perú entero estuvo conmigo. Cuando regresé de la cárcel y volví a la televisión me siguieron viendo con el mismo fervor que antes. Así que esa foto, con esas esposas, es algo que agradezco”, manifestó Magaly Medina.

“Este ser detestable habla de la resocialización del condenado y me pone como ejemplo de que no me he reeducado ni me he reincorporado a la vida en sociedad, que mis cambios no se evidencian… Ustedes saben que le consulté a mi abogada y me dijo que (las declaraciones de Lucho Cáceres) eran como para hacerle un juicio por difamación, pero le dije que no pierdo mi tiempo en escoria, en basura, no meto la mano al desagüe”, añadió.

Magaly Medina le responde a ‘Lucho’ Cáceres

Asimismo, en la publicación Lucho Cáceres indicó que la conductora de televisión podría enfrentar nuevos problemas legales. Ante esto, Magaly no se quedó callada y respondió lo siguiente:

“Le pregunto a Lucho Cáceres públicamente, ¿Qué poder tienes en el Ministerio de Justicia?, De repente eres un Richard Swing del Ministerio de Justica. ¿Trabajas en el Tribunal Constitucional?, ¿Dominas a los jueces de nuestro país? Cuál es tu grado de influencia para que afirmes que, a la luz de lo dicho, todo parece indicar que se me vienen más juicios o sentencias condenatorias. No me amenaces… Como dirían en el término, estoy rehabilitada ante la justicia de mi país. Cada vez que me han sentenciado he cumplido con todo, hasta ir al ‘bote’”, precisó.

Finalmente, Magaly Medina compartió un video del año 2005, en el que las cámaras de su programa captaron al actor cuando fue detenido en una comisaría.

“Públicamente te voy a decir: ¿Tú estás rehabilitado ya? De aquella cosa en la que te metiste, por la que alguna vez nos diste un espectáculo realmente patético. ¿Eres el mismo Lucho Cáceres de esos años? Así como me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga. Sigues consumiendo las mismas sustancias que, en el 2005, nos permitieron a mí y a todos los televidentes verte en ese estado patético. ¿Este señor viene a darme lecciones de moral?”, sentenció.

Magaly le recuerda video del 2005 a Lucho Cáceres

LUCHO CÁCERES Y SU MENSAJE A MAGALY MEDINA

El actor Lucho Cáceres utilizó su cuenta de Facebook para criticar duramente a Magaly Medina y publicó un extenso mensaje en el que habla de la resocialización de las personas al salir de prisión. Este post lo acompañó con una fotografía de Magaly Medina cuando era trasladada a un penal.

“En nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino por el contrario son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, inició el actor en su cuenta de Facebook.

“Cuatro sentencias condenatorias por delitos similares, consentidas y ejecutoriadas, una de ellas con pena privativa de la libertad, son el más tangible ejemplo. Y a la luz de los hechos todo parece indicar que se vienen más”, concluyó en su post en redes sociales.

