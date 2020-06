La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció luego que el actor Andrés Wiese diera una entrevista al programa “La banda del Chino” y se defendiera de las acusaciones de acoso en su contra.

En “Magaly TV, la firme”, la presentadora cuestionó las declaraciones del popular actor de ‘Al fondo hay sitio’ y dijo que su presentación fue muy sobreactuada. Además, señaló que Wiese “se está haciendo la víctima”.

“¿Cómo Andrés Wiese puede venir a hacerse el ingenuo con nosotros? Esperábamos un mea culpa, pero el solo reconoce un error. Yo creo que él no está reconociendo nada, está haciéndose la víctima. Él no se da cuenta que hay algo malo en él… No solo lo ha hecho con una persona, lo ha hecho con otras fans. Tenemos material que hemos acumulado de otras fans que contactaba en Instagram”, manifestó Magaly Medina.

“No puedo pasar yo en televisión algo que es ilegal, es violación de privacidad. Yo lo hice en mi programa con la autorización de una parte. Yo creo que él no está preguntándose ¿Por qué hago esto? ¿No tiene una perversión acaso? Es ingenuo pensar que alguna de estas chicas no se lo iba a decir a nadie”, añadió.





Magaly Medina y su respuesta a Andrés Wiese: “Está haciéndose la víctima”

Asimismo, la presentadora se refirió a las declaraciones de Wiese en las que denuncia que ha sido tildado de “pedófilo” y de aprovecharse de su fama”. Y respondió a la presunta acusación de haber expuesto su intimidad a nivel nacional.

“En redes sociales si lo han acusado de pedófilo, exhibicionista. Aquí solo denunciamos una cosa, con una sola versión. No hemos dicho que es un pedófilo, hay que marcar distancia. Andrés Wiese, no generalices. Victimizarse no es una buena forma de defenderse”, señaló la presentadora.

“¿Quién te ha expuesto en televisión nacional? Una menor de edad. Ella vino, nos lo contó y lo denunciamos. Somos un programa de televisión que involucra este tipo de mensajes. Los videos privados lo hice con consentimiento de la otra parte. Ella no solo vino a mi programa, ella fue la que quiso denunciar, porque también tocó la puerta de otros canales. Cuando hay la participación de dos personas en un chat, una de ellas me puede autorizar”, añadió.

Finalmente, Magaly Medina descartó que ella haya armado la denuncia de acoso contra Andrés Wiese. “Yo no siento que nadie ha armado algo. Yo siento que la chica quiso denunciar algo. Yo no confabulo con algo para traer eso. Esta chica tocó nuestra puerta para decirnos: ‘tengo esto’, pero armado no. Creo que hubiera sido más empático si hubiese dicho que algo malo pasaba con él”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

Andrés Wiese afirma que no realizará alguna demanda todavía

Andrés Wiese afirma que no realizará alguna demanda todavía