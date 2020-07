En la reciente edición de su programa, Magaly Medina dio a conocer que dio positivo en la prueba de coronavirus (COVID-19). Ante la noticia, gran polémica se generó en redes sociales, muchos internautas la tildaron de irresponsable por seguir emitiendo su programa con parte de su equipo de producción.

Tras la ola de cuestionamientos, la figura de ATV no dudó en defenderse y explicó que el personal que está trabajando junto a ella ya tuvo COVID-19, además que cuentan con la autorización correspondiente de los médicos.

“Creo que mientras muchas personas esconden o esconderían los síntomas o malestares, yo como soy transparente y siempre lo he hecho, salgo acá a decírselos. Yo he traído gente que ya ha estado infectada y que acaba de reincorporarse a nuestro trabajo después de hacer la cuarentena. Ellos han sido revisados por médicos infectólogos, y es con esa autorización que han venido a trabajar conmigo”, dijo en “Magaly TV: La Firme”.

Asimismo, Magaly Medina señaló que en su programa están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para que nadie corra riesgo.

“Así que antes de echarme barro, porque lo más fácil es echarle barro a Magaly Medina: ‘esa es una angurrienta de rating', perdón, yo tengo una responsabilidad con mi público y el día que me he sentido mal no he ido a trabajar”, enfatizó.

Finalmente, Magaly pidió que “antes de ensuciarme tengan en cuenta las cosas racionales, aquí no somos irresponsables, no me amarguen. Me z.... en los comentarios, todos somos acá familia COVID, el team COVID”. Tras lo cual soltó una sonora carcajada.

