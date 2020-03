Al inicio del programa “Magaly TV: la firme”, la conductora Magaly Medina criticó duramente al ‘Zorro Zupe’ tras sus desatinados calificativos a Mirella Huamán, madre de la menor ultrajada y asesinada en el distrito de Independencia.

Medina criticó duramente a Ricardo Zúñiga, panelista de “Válgame”, diciéndole que es un “pobre ignorante” al no tener reparo ni respeto por insultar a la madre de 22 años, quien acababa de perder a su hija.

“No podemos linchar mediáticamente a una mujer. Hay que ser bien irresponsable para incentivar a que a una mujer, quizá, la apedreen. Si a un mono le pones una metralleta, va a disparar. Es un pobre ignorante”, dijo Medina.

Asimismo, Medina también cuestionó que el ‘Zorro Zupe’ tenga el cargo de conductor en un programa que se emite a nivel nacional cuando nadie sabe cómo fue que “llegó a estar delante de una cámara”.

“Hoy, realmente, ha sido asqueroso que un canal de televisión, de un programa dizque de espectáculos, cuando no tenga pauta, trate de temas de actualidad teniendo gente que no está preparada para tocar temas tan delicados, como el drama que vive una madre al que violaron y mataron a su pequeña hija de cuatro años. Resulta que ahora, estos payasos que abundan en la televisión y que no tienen la culpa de su existencia, de su pobre e inútil existencia”, arremetió la periodista.

“No sé por qué suerte de la vida está frente a una cámara. A ese tipejo nunca lo he querido mencionar en mi programa porque yo sé de dónde viene. Lo vamos a investigar”, añadió.

Magaly Medina le dice de todo al Zorro Zupe y lo tilda de ignorante

Cabe señalar que Magaly Medina también critico a las demás conductoras de “Válgame”. “Las demás son unas irresponsables, también. Unas bocas flojas son”, manifestó en referencia a Mónica Cabrejos, Jeanet Barboza y Karla Tarazona.

