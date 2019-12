La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció sobre las declaraciones que hizo Petronila Gonzáles (doña Peta), madre del futbolista Paolo Guerrero, sobre el ‘ampay’ de Pedro Gallese.

“Es un chico muy bueno, muy noble, muy correcto. Se le chispoteó pues, ¿qué se le puede hacer? Hombres son hombres. Ojalá que su esposa se ponga la mano en el corazón. Su esposo es su esposo y tiene que pelear por él. A veces uno dice: ¡que se vaya el hombre!, pero eso es mentira. Lo digo yo, por experiencia”, indicó la madre Guerrero a un programa matutino.

Estas declaraciones fueron reprobadas por Magaly Medina.

“Lamentablemente, con mamás así, es porque seguimos teniendo hombres ‘sacavuelteros’, hombres sinvergüenzas, hombres infieles", cuestionó.

“Porque les hemos hecho creer desde chiquitos, a los chicos, que porque son hombres son como perritos: orinan en cualquier lado, levantan la pata en cualquier lado. Son como animalitos”, agregó la conductora de televisión.

Para Medina, los dichos de la mamá de Paolo Guerrero no favorecen a la mujer. “Su opinión, desgraciadamente, no es la opinión que le haga un gran favor a la mujer empoderada. No hay que justificar nada. Esa sumisión hay que dejarla para nuestras abuelas", concluyó.

Magaly Medina sobre Doña Peta