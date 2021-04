Magaly Medina y Tula Rodríguez están en medio de dimes y diretes, pues en los últimos días, Rodríguez habló sobre el tema político que es polémico a nivel nacional y aseguró que los candidatos presidenciales deben de informar sobre sus propuestas y sobre todo los planes para el Perú profundo en vez de estar mostrando los lujos de cada uno, todo ello en referencia a las últimas entrevistas que realizó Magaly Medina en su programa de TV.

Ante ello, Magaly no se quedó callada y le respondió con todo a Rodríguez: “Quién le dijo a Tula que es opinóloga de política, porque las Mujeres al Mando se creen las que pueden opinar y hablar de cualquier tema y las ‘retoquitos’ de este país se creen ser sesudas comentaristas de actualidad y ya creen que todos pueden opinar. Hay gente que opina para quedar bien con el público y Tula Rodríguez ahora, siendo bastante demagoga, comienza a rajar, claro sin decir nombres, pero si dice el mío no tengo problema y acá le respondemos”, comentó la ‘Urraca’.

Además, Magaly Medina se refirió a su espacio ‘Magaly in the house’ y contó el éxito que había tenido dicho bloque: “Hicimos un rating que en boca de todos jamás soñaría tener, entonces que la envidia no les rebase por los ojos. Tranquila, Tula, tranquila, porque competencia ustedes no son, entonces deja que los demás tengan ideas creativas que nos funcionan, que le interesan al publico y los divierte, porque acá yo no hago promoción. Yo me meto al candidato que quiero y fluyo”, finalizó.