La conductora Magaly Medina regresó con su programa tras vencer el coronavirus (COVID-19). La presentadora de televisión se mostró mucho más recuperada de salud y se animó a bailar al ritmo de “Agua” apenas salió al aire.

“Me ha parecido que he estado de vacaciones y como si hubiera estado dos años fuera del aire, y que recién hoy es mi primer programa”, fueron las primeras palabras de Medina al dirigirse a su público.

“Estoy tan ansiosa que hasta el hambre se me ha quitado. Por cierto, de verdad que este coronavirus me hizo comer, pero también he pedido bastante peso”, añadió la conductora.

La presentadora de espectáculos también recalcó sentirse afortunada por estar mejor de salud y pidió mayor concientización sobre esta enfermedad.

“Acá estoy y soy una persona bastante afortunada porque mi cuerpo ha reaccionado bien. A esta enfermedad hay que tenerle mucho miedo porque puede saltar a cualquier otro órgano de tu cuerpo”, sentenció.

Magaly Medina hizo público el 10 de julio que dio positivo al nuevo coronavirus (COVID-19) y desde entonces su programa de entretenimiento no salió al aire en varias ocasiones, pese a los esfuerzos de la conductora por seguir adelante con su espacio televisivo.

Magaly Medina regresó a su programa en ATV. (Magaly Tv. La firme)

