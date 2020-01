En la reciente edición de su programa, Magaly Medina presentó imágenes de la fiesta de los jugadores de Alianza Lima, Carlos Ascues y Jean Deza, y señaló que su equipo periodístico fue hasta el domicilio donde se realizaba la reunión por las reiterativas quejas de los vecinos.

“Este caso nos lo traen los vecinos. Según ellos, están cansados de que en la casa de este jugador sus fiestecitas los dejen sin dormir durante varios fines de semana y varios otros días. Entonces se cansaron y nos llamaron para que nosotros viéramos cómo es que ellos organizaban sus fiestas”, comentó la popular ‘Urraca’ luego de presentar el informe de los futbolistas del club blanquiazul.

Asimismo, la figura de ATV contó que las imágenes corresponden al sábado 11 de enero, debido a que lo futbolistas tuvieron un día libre en la pre-temporada de Alianza Lima.

“Yo ando tan distante del fútbol que no sé si están o no en pretemporada. A mí me han dicho que les dieron el sábado libre para que descansen, pero para estos muchachos el significado de día libre es sinónimo de ‘chupeta’”, agregó.