Magaly Medina en su programa se pronunció sobre las polémicas declaraciones que realizó Nicola Porcella desde México, quien sostuvo que fue víctima de una infidelidad e insinuó que habría sido por parte de Angie Arizaga.

“Que me haya sido infiel”, dijo el chico reality a la prensa cuando fue consultado sobre cuál habría sido su peor experiencia. “Va salir esto en Perú... es conocida también. Me enteré después porque me terminó, algo raro hay, regresó de un viaje y me terminó”, agregó.

La periodista señaló que Nicola Porcella se está victimizando y que tiene que hablar de cosas de Perú para ganar popularidad en México.

“Se estornuda allá y acá nos resfriamos, porque él es conocido acá, allá todavía. Tiene que hablar de cosas de Perú. No me parece una cosa tan galante que él venga a decir ahora, tipo víctima: ‘Ay me hicieron cornudo’”, expresó sarcásticamente.

Además, la conductora de “Magaly TV: La Firme” se mostró a favor de Angie Arizaga y señaló que hizo bien en ponerle fin a su romance con Nicola. “Yo creo que esta chica, hizo lo que tenía que hacer. Ya era hora de que abriera los ojos, se ilusionara en otra persona que la sacara de esa relación tormentosa que tenía con Nicola Porcella”, sostuvo.

Para Magaly Medina lo que habría hecho Angie “no fue infidelidad, sino fue su salvamento. Eso fue como un náufrago que encuentra su bote flotando y se aferra a él”.

