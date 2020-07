La conductora de televisión Magaly Medina decidió responder a las críticas que recibió tras afirmar el pasado viernes que dio positivo en la prueba de coronavirus y que iba a seguir la transmisión de su programa desde su casa acompañada de parte de su equipo de producción, algunas de las cuales ha fueron contagiadas con COVID-19 y se recuperaron.

Medina -quien confirmó la noche del viernes que tiene coronavirus- hizo referencia a una imagen que se viralizó en redes sociales donde se anuncia su muerte por el virus. “Publicar estupideces de mal gusto como esta solo habla del nivel de ignorancia de quienes me odian”, señaló la presentadora.

Acto seguido mostró un video del detrás de cámaras de su programa, el cual se emitió con algunas personas en su casa. “Hay varias tonterías. Yo las disculpo porque la ignorancia es atrevida. Nosotros en el canal tenemos un grupo de infectólogos de una conocida clínica que nos asesora en todo momento y así ha sido desde el día uno”, comentó Medina.

Afirmó que ella pensó que solo tenía una simple gripe pues el resultado de dos pruebas rápidas le dieron negativo, motivo por el que no hacía cuarentena. “Como todos, pensamos que era una gripe. No fue sino hasta la prueba molecular que hemos tenido los resultados correctos, porque en una prueba rápida que me hicieron el lunes yo salí negativo y la semana pasada igual, negativo”, agregó.

Magaly Medina se defiende de críticas

Del mismo modo, la periodista aseguró que cuida a su producción pues siguen el protocolo del Ministerio de Salud. “Las únicas tres personas que vienen a la transmisión del programa ya han sido contagiadas por COVID-19. Según el protocolo del Minsa, ellos pueden estar aquí porque aún son inmunes. Igual se les hace pruebas cada 15 días”, añadió.

Finalmente, Medina señaló que la gente que la critica solo se basta con lo que ve en pantallas. “Ustedes solamente ven lo que está frente a cámaras, pero detrás de nosotros tenemos una gran responsabilidad y además una gran respeto por esta enfermedad. Así que mucho cuidado con las cosas que se dicen”, concluyó.

