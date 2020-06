En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina cuestionó a Nicola Porcella tras conocer que probablemente dejaría el país este sábado, en pleno estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), para sumarse al programa “Guerreros 2020” de Televisa.

“Pero yo me pregunto ¿y cómo va a salir?, ¿Volando en una gaviota?, ¿Cómo así? ¿Cómo si en estos días solo tenemos vuelos humanitarios? (...) ¿Él tiene corona?”, señaló la figura de ATV.

Medina contó que intentó comunicarse con la Cancillería peruana, sin obtener alguna respuesta sobre la presunta salida del país del exconductor de televisión.

“Hemos estado consultando a la Cancillería si tenía algo que ver, nos dijeron que no, que eso lo veía la embajada de México, nos han 'peloteado’ de un lado a otro para averiguar quién le puede dar a alguien que no es nacionalizado mexicano, alguien que no tiene la nacionalidad americana, alguien que no es residente en México, que no es residente en Estados Unidos. ¿Cómo es que va a salir de este país solo porque le acaban de dar en Televisa un contrato de trabajo? ¿Así de rápido?”, acotó.

Asimismo, la figura de televisión se refirió a las personas varadas en el extranjero que quieren regresar a su país de origen. “¿Sólo porque le acaban de dar, en Televisa, un contrato de trabajo?¿Así de rápido? Y por qué así de rápido no le consiguen vuelos humanitarios a tantos jóvenes del Work and Travel y que han gastado sus últimos céntimos que hasta ahora no pueden regresar”, expresó.

“Con la reputación que tiene Nicola Porcella, que ningún programa lo quiere, ahora sí le dieron la puerta de escape, se le apareció la Virgen de Guadalupe para darle un avión a México”, añadió Magaly Medina.

Como se recuerda, Magda Rodríguez, productora de “Guerreros 2020” dejó entrever la participación de Nicola Porcella en el programa que se estrena este 15 de junio en México.

“Ustedes pongan Internet y Nicola nos da la gran sorpresa”, dijo al diario Trome. “Guty y Nicola son muy guapos y los dos conocen muy bien la fórmula de guerreros”, agregó.

Cuando el propio Porcella fue consultado, dejó la posibilidad abierta: "Hablamos hace un tiempo, pero no se ha cerrado nada, la posibilidad está abierta y tal vez se dé más adelante”, manifestó.

