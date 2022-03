Andy Polo tiene todo listo para ponerse la camiseta de Universitario de Deportes. Su llegada al cuadro crema ha generado todo tipo de comentarios por la denuncia por agresión que tiene en su contra. La periodista Magaly Medina no fue ajena a este caso.

Primero Magaly Medina celebró que Andy Polo haya conseguido equipo pues podrá cumplir con su obligación como padre.

“Esta es una buena noticia para lo hijos y para la esposa de Andy Polo; pero creo que es una mala noticia para los hinchas de Universitario”, comentó.

“Tiene que empezar a mantener a sus hijos tal como una juez lo ha ordenando. Le ha dando una pensión anticipada a sus hijos para que puedan atender sus necesidades primarias”, agregó luego.

Eso sí, luego Magaly Medina dejó una “chiquita” y aseguró que muchos se olvidarán de lo que hizo Andy Polo cuando marque un par de goles.

“Esto es Perú estos chicos son ídolos de barro, les aseguro que mete un par de goles y todos se van a olvidar de los golpes, que no le pasa un sol a sus hijos, que a sus hijos aun no tiene colegio. Espero que esa hinchada haya cambiado su pensamiento, porque a los hijos no se les abandona. Pueden querer mucho a su club y a los jugadores; pero la camisera no se ensucia con esas bajezas que no provienen de hombres”, comentó.

