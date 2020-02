La conductora Magaly Medina rompió su silencio y aprovechó un momento de su programa para responder a los rumores de un presunto ‘ampay’ a su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Medina no tuvo reparos en responder a los comentarios que desde hace algunas semanas han deslizó la posibilidad de que existan imágenes comprometedoras del notario.

“A mí no me van a borrar una sonrisa de la cara, así me presenten un ampay de alguien amado, no me borrarían la sonrisa de la cara, la vida es así, mientras tanto, ahora soy una mujer feliz y el día que quieran echar a mandar rumores, eso es bajo, es cochino, me río porque son patéticos, ni siquiera hacen un ampay de un conejo saliendo de la madriguera”, dijo Magaly entre risas.

Por si fuera poco, la presentadora de espectáculos desafió a las personas que divulgaron dichos rumores y les dijo que incluso agradecería si llegan a mostrar un ‘ampay’ de su esposo. “Muéstrenme una prueba flagrante, ahí diré que buen trabajo, yo agradecería un ampay, así es el trabajo”, precisó.

Recordemos que el pasado 14 de febrero, Alfredo Zambrano sorprendió con una cena romántica y una tierna sorpresa a Magaly Medina.

“Él sabía cuánto quería este regalo, claro, le fui dejando pistas pero jamás imaginé recibirlo hoy, en esta fecha especial. Gracias, porque nunca dejas de sorprenderme”, contó a través de su cuenta de Instagram.