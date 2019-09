Magaly Medina se burla del inglés de Yahaira Plasencia: "Que se informe porque nos deja mal a todos" | VIDEO

La ex pareja de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia, cometió un tremendo error al escribir el nombre de un centro comercial en Miami, lugar donde estuvo lanzando su nueva canción 'Y le dije no'. Dicho error que tuvo la salsera y ex enamorada del jugador de la selección peruana llegó a Perú y fue el blanco de críticas.

Y es que Yahaira Plasencia estuvo en la Bal Harbour y ella escribió en su cuenta de Instagram 'Bar Harbor'. La primera en salir a 'destruir' a la cantante fue Magaly Medina, quien en su último programa de Magaly TV La Firme, se refirió al tema: "No es un bar, es un centro comercial llamado Bal Harbour", dijo en su programa.

Asimismo, Magaly Medina indicó que ella puede ir a cualquier tienda de lujo pero que se informe para no cometer errores porque deja mal a todos los peruanos: "Que equivocación. Si ella quiere comprar Balenciaga, Gucci, Prada o todo el Vuitton que hay ahí, que lo haga, no hay que ser envidiosos, pero por favor Yahaira, no andes equivocándote que nos dejas mal a todos. Infórmate un poco y deja de comer con la boca abierta", precisó la ‘Urraca’.

