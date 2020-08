Hace un par de días, Magaly Medina confirmó que su cuenta de Instagram fue hackeada; sin embargo, lo que más sorprendió es que la conductora de televisión negó que los autores de este ataque cibernético hayan sido integrantes de La Beba Army, con quienes tuvo un enfrentamiento meses atrás por el caso de Andrés Wiese.

La presentadora de “Magaly TV, la firme” dijo en su programa que los ataques cibernéticos que sufrió no fueron provocados por integrantes de La Beba Army, incluso aseguró que se amistó con ellos y que ahora son sus fans.

“El día empezó mal, me hackearon, hackearon mi Instagram. No, y no fueron los de la Beba Army, no, porque ya los del ¡Los del Gaaa! son mis fans, son mis followers, mis seguidores también, ya me amisté con ellos”, aclaró Medina en su programa.

Magaly Medina revela que se amistó con La Beba Army

Como se recuerda, hace unas semanas, la presentadora de televisión se enfrentó a este grupo, y los acusó en su programa de querer robar datos de sus redes sociales y sus cuentas personales, esto luego que Magaly Medina presentara un informe sobre Andrés Wiese.

En aquel momento, la conductora de “Magaly TV, la firme” tuvo que cerrar su cuenta de Instagram para evitar que sea vulnerado. Se desconoce si el hackeo que sufrió recientemente fue realizado por un grupo que ya había sido denunciado por Medina.

¿Qué es la Beba Army y quienes conforman esta agrupación? La Beba Army es una comunidad que se dedica al “Dota 2”, videojuego en línea de gran popularidad, y todo lo relacionado a él, como streamings de sus partidas, así como partidas de otros usuarios.

Antes de la polémica con Mayra Couto, Andrés Wiese y Magaly Medina, este grupo fue duramente criticado por el acoso mediático y difamación en contra del payaso ‘Chupetín’ Trujillo, quien incluso perdió su trabajo por el hostigamiento virtual.

