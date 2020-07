Magaly Medina sigue atacando a Tilsa Lozano y cada vez le recuerda su relación con Juan Manuel Vargas durante varios años atrás. Ahora, la popular ‘Urraca’ reveló qué es lo que decían los jugadores de la selección peruana sobre la modelo cuando estaba en un relación con el ‘Loco’.

Y es que Medina se refiere a ‘Los 4 Fantásticos’ (Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro) y los comentarios que tenían sobre la ‘Conejita Play Boy’ de ese entonces.

“Ese chisme lo sabe más de medio Perú, yo no te voy a decir ahora por consideración qué es lo que hablaban de ti, qué es lo que le decían a Vargas para que no te formalice, cosa que él siguió al pie de la letra”, señaló Magaly en su programa de TV.

Asimismo, la expresidiaria indicó que: “Hay que comerse y tragarse la dignidad para reconocer que un hombre no te oficializó porque sus compañeros, sus amigos hablaban mal de ella. O sea, el hombre no tuvo los pantalones suficientes (...) y nunca la oficializó”.

Finalmente, Magaly Medina señaló que los jugadores de la ‘Bicolor’ incentivaban a Vargas a que no oficialice a Tilsa Lozano porque no era una ‘mujer para oficializar'. “Machistas ellos, que había algún tipo de mujer a la que nunca se podía oficializar. Era bravísimo, mi solidaridad contigo como mujer porque un hombre machista no puede nunca referirse así a una mujer”, culminó.

