Tras su ausencia el último lunes, la conductora de televisión, Magaly Medina, reapareció al frente de “Magaly TV, la firme”. Tras las críticas que recibió por presuntamente exponer a su equipo de producción a contagiarse nuevamente de COVID-19, aclaró que ahora el programa se presentará de manera remota.

Es decir, ella seguirá conduciendo el programa desde su casa, pero lo hará sola, mientras todo su equipo de producción recibe la señal en las instalaciones de ATV.

“Aquí estoy gracias a la tecnología, con una cámara frente a mí. Estamos usando todo remoto, usando la tecnología vía Skype. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Intentaremos que el programa salga bien. Tenemos a todos los técnicos en el switcher del canal, recibiendo esta señal y a ustedes desde su casa”, manifestó al inicio de su programa.

Asimismo, Magaly Medina se disculpó con sus seguidores y aclaró que ella no sabe maquillarse sola, por lo que hoy hizo “lo posible” por verse “bien para las cámaras”.

“Disculpen. No sé maquillarme sola, hoy he hecho lo mejor que pude. No sé peinarme sola y hoy hemos hecho lo posible para que las cosas así sucedan. En fin, espero no tener ningún tipo de contratiempo técnico, tengan en cuenta eso y téngannos un poco de paciencia”, precisó.

Sobre las críticas en su contra por presuntamente exponer a sus trabajadores a un posible contagio de COVID-19, Magaly dijo que ella siempre se ha guiado por sus instintos desde el inicio de su carrera, hace más de 25 años.

“Es cierto que hubo muchísimas críticas, pero siempre las va a haber. Cuando se trata de mi personaje polémico en televisión, siempre va a haber esto… Cuando la gente me decía: ‘salte de la televisión’, me ha valido tres pepinos. Hago este programa porque me divierte hacerlo”, manifestó la presentadora.

“En este país de lágrimas, donde la salud está tan abandonada, donde tenemos todos los días gente muriendo, necesitando atención, yo soy una persona afortunada y no solo porque tengo los medios para curarme, sino también porque soy una persona bien alimentada, que tiene toda esa fortuna a su lado. Además soy una persona recia, siempre he tenido buena salud”, añadió en su programa.

Magaly Medina reapareció en su programa pese a las críticas. (Video: ATV)

Finalmente, dijo que pese a tener complicaciones en los últimos días, se viene recuperando satisfactoriamente tras contraer el COVID-19. “He tenido dos días malos, pésimos, pero gracias a la medicación y una terapia que estoy contando a todo mundo en mis redes sociales… Entonces, empecemos este programa porque las explicaciones no van”, manifestó.

