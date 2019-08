Magaly Medina ofrece a Jefferson Farfán video íntimo que confirma antigua relación de Yahaira Plasencia | VIDEO

Jefferson Farfán es una vez más el punto de atención de los programas de espectáculos. Y es que desde que se empezó a comentar sobre una supuesta reconciliación con la cantante, Yahaira Plasencia, el atacante de la selección peruana, volvió a las portadas de la farándula.

El último martes, el programa de Magaly Medina en ATV le tomó cierto tiempo a la 'Foquita' en donde la polémica conductora se 'ofreció' a mandarle el video íntimo que posee de Yahaira Plascencia y Coto Hernández a Jefferson Farfán. "He visto unas imágenes, las tengo aquí en mi celular. Las estoy mirando, pero no las voy a poner el aire", dijo la periodista.

Video: ATV



Asimismo, la conocida 'Urraca', agregó: "Jefferson Farfán me estoy dirigiendo a ti. Como en el fondo te queremos, te tenemos cariño y eres un seleccionado, envíanos a uno de tus emisarios para darte estas imágenes", añadió en medio de su programa.

Finalmente, Medina pidió que Jefferson Farfán le brinde algún número de teléfono o correo electrónico para poder enviarle el video. "Te lo envío como presente navideño adelantado, como una señal de buena fe. Para que veas que no soy tan mala y quiero tu felicidad. Porque mientras tú me mandas cartas notariales y me amenazas con demandar, yo te voy a dar las imágenes que tengo en lugar de difundirlas", finalizó.

