Magaly Medina sorprendió a todos al preguntarle a Macarena Gastaldo por una supuesta reunión que habrían tenido las “Chicas Tulum” en la que habría estado el futbolista de la selección Gianluca Lapadula.

¿Es verdad que esa noche en que ellas llegan (las ‘chicas Tulum) hasta la casa donde tú estabas, luego tú no sé si más tarde o en el momento, en esa famosa fiesta estaba Lapadula?”, consultó Magaly Medina.

“No, no, no, desmiento totalmente eso, ellas (las ‘chicas Tulum0′) fueron a conocer a mi chico”, respondió la modelo.

“O sea, ¿de esa casa no fuiste más tarde a otra casa donde habían futbolistas de la selección?”, preguntó tras ello la periodista Magaly Medina. “No, no, no, eso también son chismes, andan diciendo muchas cosas”, dijo luego Macarena Gastaldo.

Magaly Medina siguió insistiendo y le preguntó a la modelo si conoce o no a Gianluca Lapadula. “No, yo sé quién es porque lo nombran en televisión, pero no”, comentó Gastaldo.